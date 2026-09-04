Siddharthnagar News: पानी उतरा तो किनारों पर बढ़ा कटान का खतरा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जिले से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ के दबाव में भले ही कमी आई है लेकिन अब तटबंधों पर कटान का खतरा चिंता बढ़ाने लगा है। शुक्रवार को सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच जिले के अधिकतर निगरानी स्थलों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर की गिरावट कूड़ा नदी के आलमनगर गेज पर दर्ज हुई।
सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष की दैनिक गेज रिपोर्ट के अनुसार, कूड़ा नदी के आलमनगर गेज पर सुबह आठ बजे जलस्तर 83.60 मीटर था जो शाम चार बजे घटकर 83.30 मीटर रह गया। यानी आठ घंटे में 30 सेंटीमीटर की कमी हुई। उसका रेलवे पुल पर भी कूड़ा नदी का जलस्तर 79.50 से घटकर 79.43 मीटर हो गया।
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सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष की दैनिक गेज रिपोर्ट के अनुसार, कूड़ा नदी के आलमनगर गेज पर सुबह आठ बजे जलस्तर 83.60 मीटर था जो शाम चार बजे घटकर 83.30 मीटर रह गया। यानी आठ घंटे में 30 सेंटीमीटर की कमी हुई। उसका रेलवे पुल पर भी कूड़ा नदी का जलस्तर 79.50 से घटकर 79.43 मीटर हो गया।
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