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कथावाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। मनुष्य के जीवन में जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संतुलन स्थापित होता है, तभी जीवन सार्थक बनता है। विज्ञापन

संसार परमात्मा की लीला है और प्रत्येक जीव उसी परम सत्य का अंश है। मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के अंश को पहचानकर सत्य, कर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। मनुष्य के जीवन में जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संतुलन स्थापित होता है, तभी जीवन सार्थक बनता है।संसार परमात्मा की लीला है और प्रत्येक जीव उसी परम सत्य का अंश है। मनुष्य अपने भीतर ईश्वर के अंश को पहचानकर सत्य, कर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है।

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संवाद न्यूज एजेंसी पकड़ी बाजार। क्षेत्र के मस्जिदिया टोला पट्टी गांव में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में बृहस्पतिवार की रात कथावाचक अमरेश पांडेय ने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का वर्णन किया। कथा सुनकर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।