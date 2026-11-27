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कथावाचक ने रास के पांच अध्यायों का वर्णन करते हुए कहा कि महारास में गाए जाने वाले पांच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो श्रद्धालु इन गीतों को भावपूर्वक गाते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने श्रीकृष्ण के मथुरा प्रस्थान, कंस वध, संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण, कालयवन वध, उद्धव-गोपी संवाद, द्वारका स्थापना और रुक्मिणी विवाह के प्रसंगों का संगीतमय वर्णन किया।उन्होंने कहा कि महारास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इस दौरान बच्चों ने श्रीकृष्ण और रुक्मिणी की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। इसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।कार्यक्रम में मुख्य यजमान विजय कुमार सोनी, मधुसूदन अग्रहरि, रूपेश सोनी, विमल सोनी और गोपाल शुक्ला सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।