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10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव 26 नवंबर को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक में रखा गया।लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार परियोजना व्यय प्रस्तावों की सूची में यह कार्य बस्ती मंडल के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिले के लिए शामिल है। प्रस्ताव में सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर और लागत 1578.97 लाख रुपये दर्शाई गई है। इसी बैठक में संतकबीरनगर जिले के करैली चौराहा से बैदौली, बढ़या रक्शाकोल होते हुए बौरब्यास मार्ग के 10 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया। इसकी अनुमानित लागत 2395.68 लाख रुपये है।उधर, शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से चिल्हिया-परैया-बर्डपुर मार्ग के लिए 15.78 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी है।उन्होंने इसे क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया।