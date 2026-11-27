विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।इस दौरान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की ओर से सोशल मीडिया का परिवार पर प्रभाव विषय पर कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसके बाद ऑफलाइन माध्यम से शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के डॉ. लीलाधर मिश्र और विशिष्ट अतिथि डायट प्राचार्य लालजी पांडेय रहे। अतिथियों का आभार डॉ. अरविंद कुमार मौर्य ने व्यक्त किया।इस अवसर पर डॉ. आलोक दुबे, डॉ. संदीप पांडेय, डॉ. अरविंद त्रिपाठी, सहायक आचार्य डॉ. हंसराज, डॉ. सूर्यकांत त्रिपाठी सहित शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।अ