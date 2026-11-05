Siddharthnagar News: खरीद शुरू, 278 ने कराया पंजीकरण

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धान खरीद एक नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। शासन ने इस बार धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों की सुविधा के लिए पिछले साल के मुकाबले 15 अधिक क्रय केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष 62 केंद्रों पर खरीद हुई थी, जबकि इस बार 77 केंद्रों पर व्यवस्था की गई है।कम पंजीकरण को देखते हुए केंद्र प्रभारियों को आसपास के किसानों से संपर्क कर पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में धान खरीद वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में 77 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद की जाएगी।डीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों को पंजीकरण और टोकन प्राप्त करने में परेशानी न हो। टोकन के अनुसार निर्धारित तिथि पर उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी तहसीलों के अधिकारियों को फसल का सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।