Siddharthnagar News: बढ़नी में 40 घंटे बिजली गुल, बुजुर्गों और बच्चों को हुई परेशानी

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बढ़नी। शुक्रवार रात तेज हवा और बारिश के कारण नगर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रात करीब एक बजे गुल हुई बिजली शनिवार रातभर और रविवार दिन में भी बाधित रही, कुल 40 घंटे। उमस भरी गर्मी में बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हुई। इनवर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हुई और घरों में पानी का संकट भी खड़ा हो गया। विभागीय कर्मचारी बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार मरम्मत में जुटे रहे। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली की लाइनें प्रभावित हुई थीं। रविवार को अथक प्रयासों के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। अवर अभियंता विद्युत लालू यादव ने बताया कि 33 केवी व 11 हजार वोल्ट की लाइनों पर पेड़ गिरे थे। पेड़ों को हटवाकर क्षतिग्रस्त लाइन ठीक करने के बाद आपूर्ति शुरू की गई।