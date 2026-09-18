Siddharthnagar News: एनएसएस स्वयंसेवकों को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किया प्रेरित

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- स्वयंसेवकों को देश निर्माण में भागीदारी के लिए पंजीकरण कराने की दी जानकारीबांसी। रतन सेन डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एनएसएस के स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को बताया गया कि माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवा विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों से जुड़कर देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आयोजकों ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की दिशा में यह एक छोटा कदम है।इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह, स्वामी विवेकानंद इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुभीर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई इकाई की कार्यक्रम अधिकारी सुष्मिता श्रीवास्तव, प्रवेश दुबे, सूर्यकांत त्रिपाठी सहित राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाएं मौजूद रहीं।