Siddharthnagar News: ढेबरुआ में बसपा की बैठक, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 12:12 AM IST
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ढेबरुआ। बृहस्पतिवार शाम बहुजन समाज पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने और आपसी समन्वय के साथ काम करने की बात कही। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई।
बैठक में जिला कार्यकारी सदस्य मनीराम राजभर, जिला महासचिव संजय शर्मा, विधानसभा संयोजक विशाल चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष रामधनी गौतम और आधी प्रसाद गौतम समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने और आपसी समन्वय के साथ काम करने की बात कही। इस दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई।
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बैठक में जिला कार्यकारी सदस्य मनीराम राजभर, जिला महासचिव संजय शर्मा, विधानसभा संयोजक विशाल चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष रामधनी गौतम और आधी प्रसाद गौतम समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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