Siddharthnagar News: नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:12 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जिले में नैदानिक प्रतिष्ठानों (अस्पताल, क्लिनिक और जांच केंद्र) के संचालन से संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नामित किए हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी और उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. मानवेंद्र पाल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सीएमओ की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को संबंधित कार्यों का नियमानुसार संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मंडल, जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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नैदानिक प्रतिष्ठानों के संचालन, पंजीकरण और निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़े मामलों में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में नोडल अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदारी तय हो गई है।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी और उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. मानवेंद्र पाल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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सीएमओ की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को संबंधित कार्यों का नियमानुसार संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मंडल, जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
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नैदानिक प्रतिष्ठानों के संचालन, पंजीकरण और निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़े मामलों में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में नोडल अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदारी तय हो गई है।