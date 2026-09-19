Siddharthnagar News: नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार को नोडल अधिकारी और उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. मानवेंद्र पाल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।सीएमओ की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को संबंधित कार्यों का नियमानुसार संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मंडल, जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।नैदानिक प्रतिष्ठानों के संचालन, पंजीकरण और निर्धारित मानकों के अनुपालन से जुड़े मामलों में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में नोडल अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदारी तय हो गई है।