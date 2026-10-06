Siddharthnagar News: एनएचएम कर्मियों का धरना, कार्यालयी काम प्रभावित

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बुधवार को भी धरना और आठ अक्तूबर को लखनऊ में प्रदर्शन की घोषणासिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मियों ने मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सीएमओ कार्यालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने, नियमितीकरण और स्थानांतरण नीति लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। धरने के कारण कार्यालय स्तर के कुछ कार्य प्रभावित रहे, हालांकि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती रहीं।जिला संयोजक समीर सिंह और मनीष पांडेय ने कहा कि अन्य राज्यों में एनएचएम कर्मियों को नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभ दिए गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों में रोष है।उन्होंने एनएचएम कर्मियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने और कार्यावधि, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पारदर्शी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि की नीति लागू करने की मांग की। लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में समाहित कर नियमित करने की भी मांग उठाई गई।इसके अलावा रिक्त पदों को शीघ्र भरने, रिक्त पदों पर स्थानांतरण नीति लागू करने और अन्य सुविधाएं देने की मांग की गई। संगठन ने बताया कि धरना बुधवार को भी जारी रहेगा। आठ अक्तूबर को लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा।धरने में मनीष पांडेय, राजेश शर्मा, मान बहादुर, समीर सिंह, पंकज, वेद प्रकाश, केशव प्रसाद यादव, दिग्विजय पांडेय, सतीश पटेल, रमेश कुमार, संतोष कुमार, सतीश कुमार, सूरज कुमार और पवन राय आदि मौजूद रहे।