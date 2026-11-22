सिद्धार्थनगर: सांसद-विधायक समर्थकों के बीच मारपीट मामले में छह नामजद, ढेबरुआ थाने में पीड़ित ने दी तहरीर
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के गोरखपुर क्षेत्रीय सह-संयोजक प्रदीप कुमार ने बताया कि घटना सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग और पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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बढ़नी सीएचसी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शनिवार को हुई मारपीट के मामले में पीड़ित प्रदीप कुमार ने रविवार को ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने छह नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश और जान-माल की धमकी देने का आरोप लगाया है।
परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के गोरखपुर क्षेत्रीय सह-संयोजक प्रदीप कुमार ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग और पुलिसकर्मी मौजूद थे।
पीड़ित ने घटना की पुष्टि के लिए कार्यक्रम स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग और समाचार चैनलों पर प्रसारित फुटेज की जांच कराने की मांग की है। साथ ही घटना से जुड़े सभी फुटेज सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है।