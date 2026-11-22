बढ़नी सीएचसी भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शनिवार को हुई मारपीट के मामले में पीड़ित प्रदीप कुमार ने रविवार को ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने छह नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश और जान-माल की धमकी देने का आरोप लगाया है।

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