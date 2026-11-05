फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Motor accident cases and family disputes to be resolved at the Lok Adalat

Siddharthnagar News: लोक अदालत में मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवादों का होगा निस्तारण

Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Motor accident cases and family disputes to be resolved at the Lok Adalat
सिद्धार्थनगर। लंबित मुकदमों का बोझ कम करने और पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर देने के लिए न्यायिक स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर रहेगा।
विज्ञापन

इसे लेकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण और परिवार न्यायालय में अलग-अलग प्री-ट्रायल बैठकें आयोजित की गईं। इनमें लंबित मामलों की स्थिति और उनके निस्तारण की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरविंद राय ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed