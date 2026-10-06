Siddharthnagar News: बादली और बूंदाबांदी के बीच थमा पारा, दिनभर सताती रही उमस

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सुबह बादल छाए रहने के बाद दिन में कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी के कारण सड़कों और खुले स्थानों पर नमी बनी रही। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली, हालांकि वातावरण में नमी अधिक होने के कारण उमस महसूस होती रही।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में छह से आठ अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके चलते जिले में भी अगले दो दिनों के दौरान मौसम के बदलते रहने के आसार हैं। कहीं-कहीं तेज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से पानी भरा होने के कारण बारिश होने पर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। किसानों को भी खेतों में खड़ी फसलों को देखते हुए मौसम पर नजर रखने की जरूरत है।गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रख रही हैं, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी न हो।