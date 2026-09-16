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Siddharthnagar News: यूजीसी रोल बैक समेत चार मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

Wed, 16 Sep 2026 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 11:12 PM IST
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Siddharthnagar News: Memorandum submitted regarding four demands, including the rollback of the UGC decision
- सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी मांगें
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इटवा। यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए सवर्ण आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बुधवार को तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम इटवा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में संगठन ने जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, यूजीसी एक्ट 2028 वापस लेने, सवर्ण आयोग के गठन और एससी-एसटी एक्ट को समाप्त करने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि इन मांगों पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। इस दौरान सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
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