Siddharthnagar News: मुख्य मार्ग बंद, वैकल्पिक रास्ते पर ट्रेलर खराब

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राजस्थान से मुर्गी दाना लेकर नेपाल के भैरहवा जा रहा ट्रेलर संख्या आरजे 05 जीबीएम 140 सोमवार देर शाम खुनुवां चौराहे पर पहुंचा था। चालक अरशद के अनुसार, मालवाहक वाहन पास कराने वाले एजेंट ने बताया कि इस रूट से मुर्गी दाना आगे नहीं जा रहा है। इसके बाद चालक ट्रेलर को वापस मोड़कर एसएसबी कैंप की ओर जाने वाले रास्ते से निकालने लगा। इसी दौरान ट्रेलर के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो गया।भारी ट्रेलर के बीच सड़क पर खड़े होने से एसएसबी कैंप की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। चालक ने बताया कि वाहन को ठीक कराने के लिए स्थानीय मैकेनिक की तलाश की जा रही है। मैकेनिक नहीं मिलने से ट्रेलर को तत्काल हटाया नहीं जा सका है। इंजन ठीक होने के बाद ट्रेलर में लदे मुर्गी दाने को वापस हरियाणा के पानीपत ले जाने की तैयारी है।मुख्य मार्ग बंद, पटरी पर बढ़ा भारी वाहनों का दबाव- खुनुवां का मुख्य मार्ग बाधित होने से पहले ही वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। अब भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़क की पश्चिमी पटरी पर दबाव बढ़ गया है और कई स्थानों पर मिट्टी धंसने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सड़क को मजबूत नहीं किया गया तो सीमा की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद हो सकता है। इससे स्थानीय आवागमन के साथ भारत-नेपाल व्यापार से जुड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ेगा।