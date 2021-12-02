Siddharthnagar News: केंद्र निर्धारण की अब सूची अक्तूबर में होगी जारी

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- जिले में 200 से अधिक विद्यालयों की ओर से परीक्षा केंद्र के लिए किया गया आवेदनसिद्धार्थनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण के लिए तिथि में बदलाव कर दिया है। अनुमोदित सूची अब अक्तूबर में जारी होगी। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के समय और रिपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। समय बढ़ने के साथ ही विद्यालय संचालकों की बेचैनी बढ़ गई है। इसमें वे विद्यालय संचालक शामिल हैं, जो पहली बार आवेदन किए थे।माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आंशिक संशोधन किया है। बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर जिले में राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त 200 से अधिक विद्यालयों की ओर से परीक्षा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके तहत अब विद्यालयों को अवस्थापना संबंधी संसाधनों और आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया गया था।विद्यालयों का भौतिक सत्यापन तीन सितंबर तक पूरा किया गया। तहसील स्तरीय समिति की आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 12 सितंबर तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची 21 सितंबर को जारी होगी। इसमें डिबार, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले और अन्य अनर्ह विद्यालयों की अक्टूबर तक अंतिम आपत्तियां होंगी। प्राप्त अनुमोदित केंद्रों के संबंध में अंतिम आपत्तियां 29 अक्टूबर तक प्राप्त की जाएंगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी संबंधित विद्यालयों और अधिकारियों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।इस संबंध में डीआईओएस अरुण कुमार ने बताया कि अनुमोदित केंद्रों के संबंध में आपत्तियां 29 अक्तूबर तक प्राप्त की जाएंगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों और अधिकारियों को तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करनी है।