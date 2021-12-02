Siddharthnagar News: शिक्षा ही हमारी प्रगति का मूल आधार है

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बांसी। रतनसेन डिग्री काॅलेज बांसी में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किए।प्राचार्य डाॅ. संतोष कुमार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के महत्व को बताते हुए कहा कि हम सभी को किसी प्रकार के रूढ़ीवादी विचारधारा और जाति-पाति के भेदभाव को भूलकर मानवता के कल्याण के लिए शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। भूगोल विभाग के सहायक आचार्य डाॅ. अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। इसलिए हम सभी को शिक्षित होने के साथ-साथ सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा ही हमारी प्रगति का मूल आधार है। सुष्मिता श्रीवास्तव ने भी स्वयं सेवकों को जागरूक किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।इस अवसर पर मुकेश, मनीष कल्पना, अभिषेक, साधिका, बिंदु, सुषमा, वसीम आदि उपस्थित रहे।