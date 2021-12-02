Siddharthnagar News: रतन सेन महाविद्यालय में शिक्षक संघ इकाई का गठन

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चुनाव प्रक्रिया सुआक्टा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार मौर्य और पूर्व इकाई अध्यक्ष ब्रह्म सिंह की देखरेख में पर्यवेक्षक के रूप में संपन्न हुई। इस दौरान उपाध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार भारती, संयुक्त मंत्री डॉ. अखिलेश कुमार उपाध्याय व देवेंद्र प्रसाद और सुआक्टा प्रतिनिधि विकास सिंह और रविरेश सिंह चुने गए।नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह और महामंत्री डॉ. हंसराज कुशवाहा ने शिक्षकों का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उनके सम्मान की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।इस दौरान प्रो. शरीफुद्दीन, डॉ. विकास कुमार सिंह, रितेश कुमार शुक्ल, दयाशंकर पटेल, मनोज कुमार सोनकर सहित अन्य शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।