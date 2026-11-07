Siddharthnagar News: मेघनाद के शक्तिबाण से मूर्छित हुए लक्ष्मण, रामदल में छाया शोक

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डुमरियागंज। नगर पंचायत बढ़नी चाफा के रामदीन जूनियर हाईस्कूल प्रांगण में आदर्श श्रीरामलीला समिति की ओर से चल रही रामलीला में बीती शुक्रवार की रात मेघनाद शक्ति प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया। कलाकारों ने युद्ध के रोमांचक दृश्य और मार्मिक संवादों से रामायण के इस प्रसंग को जीवंत कर दिया।लंका में भगवान श्रीराम की सेना और रावण की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। इसी दौरान मेघनाद युद्धभूमि में पहुंचकर लक्ष्मण को ललकारता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और देखते ही देखते रणभूमि बाणों की वर्षा से गूंज उठती है। लक्ष्मण के पराक्रम से परेशान मेघनाद अंत में शक्तिबाण का प्रयोग करता है। शक्तिबाण सीधे लक्ष्मण को लगता है और वह मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़ते हैं। भाई को अचेत देखकर भगवान श्रीराम व्याकुल हो उठते हैं और उन्हें अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगते हैं। लक्ष्मण की हालत देखकर पूरी वानर सेना में मायूसी छा जाती है। इसी बीच वैद्य सुषेण लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देते हैं। इस मार्मिक प्रसंग ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रामनिवास यादव, नगर अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, अमित कुमार गुप्ता, ध्रुवराज वर्मा, राजकुमार गुप्ता, रामकुमार कसौधन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।