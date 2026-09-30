Siddharthnagar News: सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी

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लोटन। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को लोटन ब्लॉक सभागार में एक बहुउद्देशीय सेवा शिविर लगा। इसमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लोटन मंडल अध्यक्ष संजय कुमार शुक्ल ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में वंचित न रहे। शिविर में पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आंगनबाड़ी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल लगे। जिला पूर्ति, पशुपालन और वन विभाग सहित कई अन्य विभागों ने भी स्टॉल लगाए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख आशीष सिंह, बीडीओ सर्वेश मोहन, दृगनारायण सिंह, अरविंद मणि त्रिपाठी, सतीश वर्मा और रुद्रनारायण पांडेय मौजूद थे।