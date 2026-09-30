फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Bulldozers used against encroachments in the border area; permanent occupants granted a seven-day grace period

Siddharthnagar News: बॉर्डर क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर स्थायी कब्जेदारों को सात दिन की मोहलत

Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Bulldozers used against encroachments in the border area; permanent occupants granted a seven-day grace period
खुनुवा बॉर्डर पर अवैध अतिक्रमण के हटाते प्रशासन की टीम। संवाद
खुनुवां। भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। टीम ने सीमा पिलर 556 और 555 के बीच अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया।
विज्ञापन

स्थायी अतिक्रमण करने वालों को स्वयं कब्जा हटाने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन

गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और एसएसबी की एक संयुक्त टीम खुनुवां बॉर्डर पहुंची। संयुक्त टीम ने नो-मेंस लैंड से करीब 16 मीटर अंदर भारतीय सीमा क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण देखा था। इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लोगों को सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण न करने की हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

नायब तहसीलदार शोहरतगढ़ माधुर्य यादव और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट नितेश ने टीम का नेतृत्व किया। इस अभियान में एसएसबी के एसआई हनुमान उपाध्याय और खुनुवां चौकी प्रभारी सुरेश यादव भी शामिल थे। राजस्व निरीक्षक भोला चौधरी और लेखपाल आशीष संगम, विजय, नितीश, पिंटू समेत अन्य जवान भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed