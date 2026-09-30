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Siddharthnagar News: सुबह घंटों जाम में जूझते रहे राहगीर दिहाड़ी मजदूर मायूस होकर लौटे

Thu, 01 Oct 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:07 AM IST
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Siddharthnagar News: Commuters struggled in traffic jams for hours in the morning; daily-wage laborers returned in disappointment
इटवा -डुमरियागंज मुख्य मार्ग पर शाहपुर में जाम से जूझते लोग। संवाद
शाहपुर। इटवा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह डुमरियागंज से इटवा मुख्य सड़क पर भीषण जाम लग गया। शाहपुर चौराहे से राप्ती सेतु तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस जाम में स्कूल के बच्चों, डॉक्टरों और दैनिक मजदूरों सहित आम राहगीर घंटों फंसे रहे। मजदूरों को देर होने के कारण मायूस लौटना पड़ा।
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नवीन मंडी समिति सहियापुर के माह के आखिरी दिन बंदी थी। इसके चलते स्थानीय किसान और फुटकर सब्जी विक्रेता शाहपुर से बांसी जाने वाली बांध पर अपनी दुकानें लगाकर सब्जियां बेच रहे थे। बांध पर जगह कम होने के कारण लोग वाहनों को सड़क पर आड़े-तिरछे खड़ा करके खरीदारी करने लगे। सुबह राहगीरों की भीड़ बढ़ने के साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया।
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इससे शाहपुर चौराहे से राप्ती सेतु डुमरियागंज तक लंबा जाम लग गया। जाम के दौरान शाहपुर चौकी पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। चौकी से चंद कदम दूर पुलिसकर्मी जाम से अनजान बने बैठे रहे। जाम में फंसे लोगों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 9:00 बजे आवागमन बहाल किया।
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स्थानीय लोगों को कहना है कि यह रोजाना की समस्या है। इसका स्थायी समाधान तलाशने की जरूरत है, जिससे लोगों को राहत मिले।
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