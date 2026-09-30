Siddharthnagar News: सुबह घंटों जाम में जूझते रहे राहगीर दिहाड़ी मजदूर मायूस होकर लौटे

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नवीन मंडी समिति सहियापुर के माह के आखिरी दिन बंदी थी। इसके चलते स्थानीय किसान और फुटकर सब्जी विक्रेता शाहपुर से बांसी जाने वाली बांध पर अपनी दुकानें लगाकर सब्जियां बेच रहे थे। बांध पर जगह कम होने के कारण लोग वाहनों को सड़क पर आड़े-तिरछे खड़ा करके खरीदारी करने लगे। सुबह राहगीरों की भीड़ बढ़ने के साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया।इससे शाहपुर चौराहे से राप्ती सेतु डुमरियागंज तक लंबा जाम लग गया। जाम के दौरान शाहपुर चौकी पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। चौकी से चंद कदम दूर पुलिसकर्मी जाम से अनजान बने बैठे रहे। जाम में फंसे लोगों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 9:00 बजे आवागमन बहाल किया।स्थानीय लोगों को कहना है कि यह रोजाना की समस्या है। इसका स्थायी समाधान तलाशने की जरूरत है, जिससे लोगों को राहत मिले।