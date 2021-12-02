Siddharthnagar News: सैम और मैम श्रेणी से निकले बाहर, हुए सम्मानित

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बांसी। सरदार पटेल इंटर कॉलेज बांसी में मंगलवार को बाल विकास सेवा और पुष्टाहार तथा महिला कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सैम और मैम श्रेणी से बाहर निकलकर सामान्य पोषण स्थिति प्राप्त करने वाले बच्चों, उनके माता-पिता और संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। इसके बाद दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया।सैम श्रेणी में शामिल रहे और अब सामान्य श्रेणी में आकर स्वस्थ हो चुके पांच बच्चों को सम्मानित किया गया। इनमें रवि, अनन्या, अनाया, अंशु पुत्री नरेंद्र प्रताप सागर और प्रियंका पुत्री विदेशी शामिल हैं। बच्चों को सम्मान पत्र और टिफिन बॉक्स देकर सम्मानित किया गया।बच्चों की देखभाल और पोषण में योगदान देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें इश्लावती देवी (सिसई कला), किरण गौड़ (बैदौली खुर्द), सीमा श्रीवास्तव (अकबरनगर), शर्मीला देवी (बरदही नानकार) और नीलम चौधरी (तलपुरवा) शामिल रहीं।