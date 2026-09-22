Siddharthnagar News: रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई कला
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 22 Sep 2026 11:26 PM IST
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बिस्कोहर। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को विकास विद्यालय सोहना में “सेवा के रंग, राष्ट्र के संग” थीम पर भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डाॅ. सतीश द्विवेदी शामिल हुए। प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने अपनी अनूठी कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रप्रेम और सामाजिक संदेशों से ओतप्रोत बेहद आकर्षक रंगोलियां बनाईं। पूर्व मंत्री ने मेधावी छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को सम्मानित किया।
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