Siddharthnagar News: बाढ़ प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की

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शोहरतगढ़। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणींद्र मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को शोहरतगढ़ क्षेत्र के गेंगटी समेत अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों के किसानों ने तहसीलदार माधवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कराकर तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की। मणींद्र मिश्रा ने कहा कि बाढ़ से सौ एकड़ से अधिक फसल प्रभावित हुई है। किसानों को राहत देने के लिए जल्द सर्वे कराया जाए। उन्होंने पशुओं के लिए सूखे चारे, निर्बाध बिजली आपूर्ति, मेडिकल कैंप और जलमग्न गांवों के रास्ते दुरुस्त कराने की मांग भी की। इस दौरान गोपाल फौजी, शकील शाह, मो. जावेद खान, राकेश दूबे और लवकुश सैनी मौजूद रहे।