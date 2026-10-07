Siddharthnagar News: पशु शेड में लगी आग, 22 पशुओं की झुलसकर मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:41 PM IST
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उसका बाजार। थाना क्षेत्र के अजिगरा गांव में मंगलवार रात पशु शेड में अचानक आग लगने से 24 पशु इसकी चपेट में आ गए। इनमें एक गोवंश, एक भैंस और करीब 20 बकरियों की जलकर मौत हो गई, जबकि दो पशु झुलस गए। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।
ग्रामीणों के अनुसार तुलसी पासवान के छप्पर में देर रात अचानक आग लगी। आग तेजी से फैलने के कारण छप्पर में बंधे पशुओं को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। कुछ ही देर में आग ने पूरे छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
छप्पर के पास साइकिल मरम्मत का सामान भी रखा था। आग की चपेट में आने से साइकिल रिपेयर की टंकी, टायर और ट्यूब समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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पूर्व प्रधान तौलन यादव और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सूचना पर हल्का लेखपाल महेंद्र सहानी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा नुकसान का जायजा लिया।
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ग्रामीणों के अनुसार तुलसी पासवान के छप्पर में देर रात अचानक आग लगी। आग तेजी से फैलने के कारण छप्पर में बंधे पशुओं को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। कुछ ही देर में आग ने पूरे छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
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छप्पर के पास साइकिल मरम्मत का सामान भी रखा था। आग की चपेट में आने से साइकिल रिपेयर की टंकी, टायर और ट्यूब समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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पूर्व प्रधान तौलन यादव और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सूचना पर हल्का लेखपाल महेंद्र सहानी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा नुकसान का जायजा लिया।