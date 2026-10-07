Siddharthnagar News: पशु शेड में लगी आग, 22 पशुओं की झुलसकर मौत

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ग्रामीणों के अनुसार तुलसी पासवान के छप्पर में देर रात अचानक आग लगी। आग तेजी से फैलने के कारण छप्पर में बंधे पशुओं को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका। कुछ ही देर में आग ने पूरे छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।छप्पर के पास साइकिल मरम्मत का सामान भी रखा था। आग की चपेट में आने से साइकिल रिपेयर की टंकी, टायर और ट्यूब समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।पूर्व प्रधान तौलन यादव और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सूचना पर हल्का लेखपाल महेंद्र सहानी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा नुकसान का जायजा लिया।