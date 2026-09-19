Siddharthnagar News: भारतभारी में ईओ ने गोशाला का निरीक्षण कर दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:46 PM IST
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- गोवंशों की सफाई, भोजन और पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा
भारतभारी। नगर पंचायत के मझौवा स्थित गोशाला का शनिवार को अधिशासी अधिकारी राजन कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला में गोवंशों की स्थिति, सफाई, भोजन और पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ईओ ने केयरटेकर से गोवंशों की संख्या और उनकी देखभाल से संबंधित जानकारी भी ली।
ईओ ने केयरटेकर को गोवंशों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई, पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटे गोवंशों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने गोशाला में किसी समस्या या अन्य चुनौती की जानकारी लेकर उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
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भारतभारी। नगर पंचायत के मझौवा स्थित गोशाला का शनिवार को अधिशासी अधिकारी राजन कुमार गुप्ता ने निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला में गोवंशों की स्थिति, सफाई, भोजन और पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ईओ ने केयरटेकर से गोवंशों की संख्या और उनकी देखभाल से संबंधित जानकारी भी ली।
ईओ ने केयरटेकर को गोवंशों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई, पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटे गोवंशों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने गोशाला में किसी समस्या या अन्य चुनौती की जानकारी लेकर उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
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