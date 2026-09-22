Siddharthnagar News: महारैली को सफल बनाने पर दिया जोर

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प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ल, मंडल अध्यक्ष बलवंत चौधरी, मंडलीय सलाहकार वकील अहमद खां, जिला अध्यक्ष बृजेश द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक अटेवा का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। पेंशन कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सभी शिक्षक और कर्मचारी बड़ी संख्या में महारैली में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। विज्ञापन

बैठक को जिला संयोजक कल्पना, जिला महामंत्री संजय पाठक, जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण चौधरी, मनीष दुबे, जिला प्रवक्ता आनंद शुक्ल सहित काफी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ल, मंडल अध्यक्ष बलवंत चौधरी, मंडलीय सलाहकार वकील अहमद खां, जिला अध्यक्ष बृजेश द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक अटेवा का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। पेंशन कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सभी शिक्षक और कर्मचारी बड़ी संख्या में महारैली में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें।बैठक को जिला संयोजक कल्पना, जिला महामंत्री संजय पाठक, जिला कोषाध्यक्ष कृष्ण चौधरी, मनीष दुबे, जिला प्रवक्ता आनंद शुक्ल सहित काफी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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बांसी। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की ओर से मंगलवार को बीआरसी मिठवल परिसर में आयोजित बैठक में शिक्षक और कर्मचारियों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रस्तावित पेंशन महारैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अधिकाधिक संख्या में महारैली में शामिल होने का आह्वान किया गया।