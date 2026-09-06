Siddharthnagar News: बुजुर्गों को किया गया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 06 Sep 2026 11:54 PM IST
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सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत थाना कपिलवस्तु कम्युनिटी पुलिस टीम की ओर से थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया और सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण करते हुए बुजुर्गों, भिखारियों, लावारिस, बेसहारा बच्चों के संबंध में पूछताछ कर जानकारी करते हुए उनकी समस्याओं को सुना।
बताया कि जरूरत पड़ने पर काम करें। थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह की निर्देशन में संचालित कम्युनिटी पुलिसिंग ने बेसहारा बच्चों के संबंध में पूछताछ कर जानकारी करते हुए उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। किसी ने कोई गंभीर समस्या नहीं बताई। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर सहायता का आश्वासन दिया।
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बताया कि जरूरत पड़ने पर काम करें। थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह की निर्देशन में संचालित कम्युनिटी पुलिसिंग ने बेसहारा बच्चों के संबंध में पूछताछ कर जानकारी करते हुए उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। किसी ने कोई गंभीर समस्या नहीं बताई। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए किसी प्रकार की समस्या होने पर सहायता का आश्वासन दिया।
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