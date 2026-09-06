Siddharthnagar News: कथा सुनने से होती है मोक्ष की प्राप्ति

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उन्होंने कहा कि सतयुग में राजा परीक्षित ने विद्वान आचार्य व कथा वाचक सुखदेव महाराज से सुना था और सात दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए एक ही आसन पर बैठकर कथा का अनुश्रवण किया था। कहा कि हर कार्य को छोड़कर शांत मन से कथा जरूर सुनना चाहिए। चौरासी योनियों में भटकने वाली आत्मा भी अगर श्रीमद् भागवत कथा सुन लें तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के अंश संकट मोचन हनुमान हर धर्म कार्य में उपस्थित रहते हैं।श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान का चालीसा पढ़ने से हर कष्टों से मुक्ति मिलती है और दुष्ट प्रेतात्मा व भूत-पिशाच दूर रहते हैं।