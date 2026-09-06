Siddharthnagar News: महिला संगत में भजनों पर देर रात तक झूमे श्रद्धालु

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कार्यक्रम में ढोलक की थाप और मंजीरों की झंकार के बीच महिलाओं ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी और रासलीला से जुड़े पारंपरिक भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा।महिला संगीत में मुख्य रूप से शालिनी गुप्ता, मोहिनी गुप्ता, आकृति गुप्ता, प्रतिभा कौशल, चांदनी, सिमरन, निर्मला देवी, मैना गुप्ता, चाहत कौशल और सितारा देवी सहित अन्य महिलाओं ने भजनों की सुंदर कड़ियां गाकर समां बांधा।आयोजक रोहित कसौधन व सुजीत कौशल ने बताया कि महोत्सव के छठे दिन नौ सितंबर को विशाल भंडारा और कानपुर के श्रीबालाजी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भव्य जागरण की प्रस्तुति की जाएंगी।