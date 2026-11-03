Siddharthnagar News: सुबह घने कोहरे से थमी रफ्तार, खेतों में नमी से रबी की बोआई प्रभावित

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- खेतों में अत्यधिक नमी से फसलों की बोआई के लिए तैयारी प्रभावितसिद्धार्थनगर। जिले में मंगलवार सुबह घने कोहरे ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सुबह दृश्यता कम होने से सड़कों पर आवागमन करने वालों को परेशानी हुई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट गया और धूप निकल आई। दिनभर धूप-छांव का असर बना रहा। उधर, बारिश के बाद खेतों में नमी बरकरार रहने से रबी फसलों की बोआई की तैयारी प्रभावित हो रही है।हाल के दिनों में हुई बारिश का असर अब भी खेतों में दिखाई दे रहा है। धान की कटाई के बाद गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की बोआई की तैयारी में जुटे किसानों को खेतों के सूखने का इंतजार है। अत्यधिक नमी के कारण खेतों की जुताई और बोआई का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों को आशंका है कि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो रबी की बोआई में और देरी हो सकती है।मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 93 प्रतिशत और न्यूनतम 52 प्रतिशत रही। हवा 0.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। इस दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई।मौसम विज्ञानी डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार, आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने और हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है। हवा सामान्य गति से पश्चिम दिशा से चल सकती है। ऐसे में सुबह कोहरे और दिन में धूप के बीच मौसम का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।