Siddharthnagar News: उसका बाजार स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग

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- विजय यादव पहलवान की अगुवाई में नागरिकों ने डीएम कार्यालय में सौंपा मांगपत्रउसका बाजार। नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर उसका बाजार रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की। विजय यादव पहलवान की अगुवाई में नागरिकों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र सौंपा।उनका कहना है कि उसका बाजार बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारियों का आवागमन होता है। क्षेत्र के विद्यार्थी और मरीज भी उच्च शिक्षा व बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी सहित अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। नागरिकों के अनुसार, स्टेशन पर उपयुक्त यात्री ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से लोगों को करीब 10 किलोमीटर दूर सिद्धार्थनगर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है।ऐशबाग इंटरसिटी, गोमतीनगर एक्सप्रेस, वाराणसी सिटी एक्सप्रेस और गोरखपुर-बहराइच स्पेशल ट्रेन का पहले उसका बाजार में ठहराव होता था, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उसका बाजार के व्यापारिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां से गल्ला, कपड़ा और चमड़े का कारोबार ट्रेनों के माध्यम से होता था। नागरिकों ने जनहित और क्षेत्र के व्यापारिक महत्व को देखते हुए प्रमुख ट्रेनों का ठहराव फिर से सुनिश्चित कराने की मांग की।