Siddharthnagar News: हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण में नए सर्किल रेट पर मांगा मुआवजा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने और आयुष्मान कार्ड में छह सदस्यों की अनिवार्यता खत्म करने सहित अन्य मुद्दों के निस्तारण की मांग की। उसके बाद डीएम को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।भारतीय किसान संघ के अश्वनी कुमार सिंह में कहा कि हाईवे सहित अन्य परियोजना के लिए सरकार की ओर से किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है लेकिन सरकार मुआवजा पुराने सर्किल रेट से दे रही है। जो किसानों के हित के लिए नहीं है। सरकार को नए सर्किल रेट के आधार पर हम किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कहा कि महदेवा से चिल्हिया तक निकलने वाले बाईपास के लिए अधिग्रहण जमीन का मुआवजा नए सर्किल रेट नहीं दिया गया है। पुराने सर्किल रेट पर जारी कर दिया गया।मुआवजा मिलने से पहले एनएचएआई ने प्रशासन की मदद से 170 पेड़ काटकर कब्जा कर लिया। मांग की कि किसानों पहले नए सर्किल रेट मुआवजा दिया जाए। उसके बाद जमीन पर निर्माण किया जाए। कहा कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है। उसे बढ़ा कर 12 हजार कर दिया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ बैनर तले किसानों ने अपनी आवाज बुलंद किया।इस दौरान जय नरायन सिंह, राजकुमार, रामप्रकाश, विनोद कुमार, ओम प्रकाश, शेर बहादुर सिंह सहित आदि लोग रहे।