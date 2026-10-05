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Siddharthnagar News: इलेक्ट्रॉनिक कांटे के नंगे तार की चपेट में आया मासूम, मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
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Siddharthnagar News: Child dies after coming into contact with a live wire from an electronic weighing scale
- बिस्कोहर कस्बे में हादसा, परिजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए किया अंतिम संस्कार
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सिद्धार्थनगर। बिस्कोहर कस्बे में सोमवार सुबह इलेक्ट्रॉनिक कांटे के नंगे तार की चपेट में आने से डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
नगर पंचायत बिस्कोहर निवासी गुड्डू कौशल का डेढ़ वर्षीय बेटा दिव्यांशु कौशल मशीनरी स्टोर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह पास में रखे इलेक्ट्रॉनिक कांटे के संपर्क में आ गया। परिजनों के मुताबिक कांटा चार्जिंग पर लगा था और तार का कुछ हिस्सा घिसने से नंगा हो गया था। खेलते समय दिव्यांशु का हाथ नंगे तार से छू गया और वह करंट की चपेट में आ गया।
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परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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बिस्कोहर चौकी प्रभारी अमित कुमार शाही ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।
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