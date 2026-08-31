फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Caution essential Nepals rivers and waterfalls are proving deadly

Siddharthnagar News: सावधानी जरूरी, जानलेवा साबित हो रहीं नेपाल की नदियां और झरने

Mon, 31 Aug 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 31 Aug 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Caution essential Nepals rivers and waterfalls are proving deadly
सिद्धार्थनगर। पहाड़ी नदियां और झरने इन दिनों जानलेवा साबित हो रहे हैं। इटवा कस्बे के निवासी युवा व्यवसायी प्रभात सोनी की शनिवार को झरने में नहाने के चक्कर में जान चली गई। ऐसे में अगर नेपाल में घूमने जा रहे हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है।
विज्ञापन

मौजूदा समय में पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन जारी है। जहां तक हो सके पहाड़ का रुख ही न करें। अगर जा भी रहें तो पहाड़, झरना और नदी में न उतरें। ऐसी गलती जानलेवा साबित हो सकती है।
विज्ञापन

इसमें भारतीय सीमा से तकरीबन 55 किलोमीटर दूरी पर स्थिति बुटवल शहर की तिनाऊ नदी काफी जानलेवा है। गिरता हुआ पानी और उठती लहरें लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह आकर्षण जानलेवा साबित हो रहा है। बीते तीन माह में जिले के दो युवकों की मौत हो चुकी है। वहीं नेपाल में झील झरना और नदी में डूबकर हर साल सैकड़ों पयर्टकों की जान चली जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जानकारों की मानें तो गर्मी का सीजन शुरू होते ही लोग उससे सुकून पाने और छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ की ओर रुख कर रहे हैं। गर्मी से सुकून और तापमान से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता से निजात पाने के लिए की जाने वाली पहाड़ की यात्रा जोखिम भरी है।

पहली बार दिखने वाली सुंदर वादी और झील व झरना देखकर लोग पानी में तो उतर जाते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि इस गहराई कितनी है। बहाव की गति कितनी है। ऐसे में बिना आकलन किए नदी में उतरने से जान तक चली जाती है। इटवा कस्बे के निवासी प्रभात सोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 10 दिन पहले बहन के साथ आया बढ़नी कस्बा निवासी विजय पानी देखकर नदी में उतर गया और तेज बहाव में डूब गया। जगदीशपुर ग्रांट गांव निवासी सौरभ रस्तोगी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। यह केवल इन दोनों युवाओं तक सीमित नहीं है। हर साल गर्मी के सीजन में पूर्वंचाल सहित यूपी के अलग-अलग हिस्सों से जाने वालों में किसी न किसी के साथ हादसा होने की खबर आ जाती है। नेपाल जाना और घूमना फिरना नहीं है लेकिन अनजान जगह पर सतर्कता बेहद जरूरी है, जिससे हादसे के शिकार होने से बच सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed