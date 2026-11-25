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- फॉरेंसिक और एंटी थेफ्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच, गुजरात से घर के लिए रवाना हुए मकान मालिकपथरा। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सिसई कला गांव में बुधवार को चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सात कमरों और अलमारियों के ताले तोड़कर सामान खंगाल डाला। घर में सामान बिखरा मिला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक इन्वर्टर और बैटरी चोरी होने की बात सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक और एंटी थेफ्ट टीम ने मौके पर जांच की।जानकारी के अनुसार, सिसई कला गांव निवासी अब्दुल सुभान ने नहर किनारे एक बंगला बनवाया है। उनका गुजरात में कारोबार है और वह परिवार के साथ वहीं रहते हैं। गांव में मकान की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी बहन समसुननिशा के पास है। उनका घर टेढ़िया चौराहे पर है। बुधवार को वह बंगले पर पहुंचीं तो पीछे के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सातों कमरों और अलमारियों के ताले टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था।उन्होंने आसपास के लोगों को जानकारी देने के साथ ही गुजरात में रह रहे अपने भाई को फोन कर घटना की सूचना दी। चोरी की जानकारी मिलने पर मकान मालिक अब्दुल सुभान गुजरात से गांव के लिए रवाना हो गए। उन्होंने फोन पर बताया कि घर में नकदी और गहने नहीं रखे थे। वहां केवल कपड़े और राशन का सामान था। वास्तविक नुकसान की जानकारी घर पहुंचने के बाद ही हो सकेगी।सूचना पर थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक और एंटी थेफ्ट टीम को भी बुलाया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शाम करीब 5:30 बजे तक जांच की।इस संबंध में थानाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है।