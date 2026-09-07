Siddharthnagar News: मंदिर के के बाउंड्रीवॉल का होगा निर्माण

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धेंसा। नौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहा स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य के लिए सोमवार को शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक राजीव नयन ने कहा कि मंदिर भारतीय सांस्कृतिक के प्रमाण है। इसका जीर्णोद्धार पुनीत कार्य है। सभी लोग अपने धर्म के लिए काम करें। सनातन धर्म जन कल्याण के लिए काम करता है। सभी लोग घर व परिवार में संस्कार प्रदान करें। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐतिहासिक शिव मंदिर के संरक्षण बहुत ही नेक काम है। हम भगवान शिव से समस्त गांव के लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के पांच लाख रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर ईश्वर देव शुक्ल, गुड्डू शुक्ल, अर्जुन शुक्ल, मुन्ना लाल, शिवचंद यादव, पप्पू आदि मौजूद रहे।