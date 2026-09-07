Siddharthnagar News: स्मृति द्वार का फाउंडेशन जेसीबी से उखाड़ा, ठेकेदार ने दी तहरीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक निधि योजना वर्ष 2025-26 के तहत काजी जलील अब्बासी की स्मृति में द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के तहत फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था। आरोप है कि पांच सितंबर की भोर में अज्ञात लोगों ने जेसीबी मशीन से फाउंडेशन को उखाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया।निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार संजीव श्रीवास्तव (जय मां वैष्णो देवी इंटरप्राइजेज) ने भवानीगंज थाने में दी तहरीर में बताया कि चकमारूफ गांव निवासी एक व्यक्ति ने स्मृति द्वार के निर्माण को लेकर उपजिलाधिकारी डुमरियागंज से शिकायत की थी। इसके बाद अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी से फाउंडेशन उखाड़े जाने की घटना सामने आई।काजी जलील अब्बासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और मंत्री रहे थे। वह डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। सिद्धार्थनगर जिले के निर्माण में भी उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में उनकी स्मृति में बन रहे द्वार के फाउंडेशन को उखाड़े जाने की घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।