Siddharthnagar News: नहर की पटरी को साफ करवाने की मांग

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बर्डपुर। स्थानीय ब्लॉक क्षेत्र के चकईजोत गांव के टोला अहिरौला निवासी पूर्व प्रधान सुनील कुमार यादव ने सिंचाई विभाग से नहर के पटरी को साफ करवाने की मांग की है। उन्होंने आईजीआरएस पर शिकायत करके बताया है कि बजहा बर्डपुर पश्चिमी नहर और उत्तर अहिरौला चौराहे तक नहर की पटरी के दोनों तरफ घनी झाड़ी से रास्ता संकरा हो गया है। सामने मोड़ होने की वजह से आगे रास्ता नजर नहीं आता है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। उन्होंने इसे जल्द से जल्द इसे कटवाने की मांग की है।