Siddharthnagar News: फजिहतवा नाले में डूबे युवक का दूसरे दिन मिला शव

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बताया गया कि मंगलवार दोपहर अनिल कुमार अपने तीन मित्रों के साथ फजिहतवा नाले में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका। विज्ञापन

बुधवार सुबह पुलिस, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड टीम ने संयुक्त रूप से नाले में सघन तलाशी अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद टीम ने अनिल कुमार का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि मंगलवार दोपहर अनिल कुमार अपने तीन मित्रों के साथ फजिहतवा नाले में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका।बुधवार सुबह पुलिस, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड टीम ने संयुक्त रूप से नाले में सघन तलाशी अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद टीम ने अनिल कुमार का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।

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बांसी। कोतवाली क्षेत्र के जनियाजोत गांव के पास फजिहतवा नाले में मंगलवार दोपहर नहाते समय डूबे युवक का शव बुधवार सुबह बरामद हो गया। मृतक की पहचान कस्बे के नरकटहा निवासी 26 वर्षीय अनिल कुमार चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।