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Siddharthnagar News: फजिहतवा नाले में डूबे युवक का दूसरे दिन मिला शव

Wed, 07 Oct 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:58 PM IST
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Siddharthnagar News: Body of youth who drowned in Fajihatwa drain found on the second day
जोगिया क्षेत्र के फजीहतवा नाले के पास घटनास्थल पर लगी भीड़। संवाद
बांसी। कोतवाली क्षेत्र के जनियाजोत गांव के पास फजिहतवा नाले में मंगलवार दोपहर नहाते समय डूबे युवक का शव बुधवार सुबह बरामद हो गया। मृतक की पहचान कस्बे के नरकटहा निवासी 26 वर्षीय अनिल कुमार चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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बताया गया कि मंगलवार दोपहर अनिल कुमार अपने तीन मित्रों के साथ फजिहतवा नाले में नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चल सका।
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बुधवार सुबह पुलिस, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड टीम ने संयुक्त रूप से नाले में सघन तलाशी अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद टीम ने अनिल कुमार का शव बरामद कर लिया। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।
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