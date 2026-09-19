Siddharthnagar News: शांतिभंग के आरोपियों को जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:43 PM IST
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- पुलिस ने अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय भेजा, जमानत पर छोड़ा गया
चिल्हिया। स्थानीय पुलिस ने अलग-अलग मामलों में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ शांतिभग की आशंका में कार्रवाई की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया और पाबंद धाराओं में चालान कर एसडीएम न्यायालय भेज दिया। एसडीएम ने सभी को जमानत पर छोड़ दिया। चिल्हिया थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य ने बताया कि बर्डपुर नंबर 13 के टोला जीतपुर निवासी राकेश चौधरी, मुड़िला बुजुर्ग निवासी कमलावती, सोना, अशरफा देवी, दुर्गावती और सावित्री और चिल्हिया थाना क्षेत्र के साहिल, इमरान, असलम और सलमान के खिलाफ अलग-अलग मामलों में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने की सूचना मिली थी।
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चिल्हिया। स्थानीय पुलिस ने अलग-अलग मामलों में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ शांतिभग की आशंका में कार्रवाई की। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया और पाबंद धाराओं में चालान कर एसडीएम न्यायालय भेज दिया। एसडीएम ने सभी को जमानत पर छोड़ दिया। चिल्हिया थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य ने बताया कि बर्डपुर नंबर 13 के टोला जीतपुर निवासी राकेश चौधरी, मुड़िला बुजुर्ग निवासी कमलावती, सोना, अशरफा देवी, दुर्गावती और सावित्री और चिल्हिया थाना क्षेत्र के साहिल, इमरान, असलम और सलमान के खिलाफ अलग-अलग मामलों में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने की सूचना मिली थी।