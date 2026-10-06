Siddharthnagar News: आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर हमला, सिर फटा

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आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह पीड़ित की जान बचाई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड नंबर 14 (भारतीनगर) निवासी सुरेश कुमार मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे श्रीराम जानकी मंदिर के समीप स्थित एक दुकान पर चाय पी रहा था। पीड़ित सुरेश के अनुसार, इसी दौरान वार्ड नंबर सात (सुभाषनगर) के निवासी अमित पटवा और दुर्गा पटवा वहां पहुंचे।इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाता, आरोपियों ने उसकी आंखों में तीखा मिर्च पाउडर झोंक दिया। आंखों में जलन के कारण जब सुरेश बेबस हो गया, तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में सुरेश का सिर बुरी तरह फट गया और गंभीर चोटें आईं।ग्रामीणों के मुताबिक, सुरेश और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। बीते सोमवार की रात में भी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर तीखी कहासुनी और विवाद हुआ था। उस समय मौके पर मौजूद प्रबुद्ध नागरिकों और आसपास के लोगों ने समझा-बुझाकर मामले को शांत करा दिया था लेकिन सोमवार रात की इसी खुन्नस को लेकर मंगलवार सुबह आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दे डाला।वारदात के बाद आरोपी मौके से भागते समय पीड़ित को गाली-गलौज करते हुए दोबारा दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दे गए। थानाध्यक्ष शेषमणि पांडेय ने बताया कि पीड़ित सुरेश कुमार की तहरीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आरोपी अमित पटवा और दुर्गा पटवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।