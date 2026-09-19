Siddharthnagar News: शिकायतें लंबित मिली तो कार्रवाई

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उन्होंने कहा कि लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लगाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उप जिलाधिकारी नौगढ़ निखिल चक्रवर्ती की उपस्थिति समाधान दिवस में राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति और अन्य विभागों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए निस्तारण की कार्रवाई की गई।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों और आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।इसके साथ ही शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण कराएं। डीएम ने किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।