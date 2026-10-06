Siddharthnagar News: दो करोड़ का सोना हड़पने का आरोप

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उन्होंने सोना या उसकी रकम वापस दिलाने की मांग की। शिकायत के दौरान आरोपी कारोबारी भी मौजूद रहा।

कारोबारियों का आरोप है कि वे छोटे स्वर्ण कारीगर हैं और अपनी पूंजी लगाकर सोने के आभूषण तैयार करते हैं। सितंबर 2025 से कस्बे का एक आभूषण कारोबारी उनसे जेवर बनवाता था।

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सिद्धार्थनगर। इटवा कस्बे के 10 से अधिक सराफा कारोबारियों ने मंगलवार को कारोबारी एसपी कार्यालय पहुंचे और सीओ सदर विश्वजीत शौर्यान से मुलाकात कर शिकायत की। कस्बे के ही एक आभूषण कारोबारी पर करीब दो करोड़ रुपये का सोना हड़पने और तय समय पर उसका भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।