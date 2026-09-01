Siddharthnagar News: फर्श पर सो रहे पति-पत्नी को सांप ने डसा, दोनों की माैत

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जानकारी के अनुसार क्षेत्र के हरिवंशपुर गांव निवासी इजहार अहमद (30) पुत्र निजामुद्दीन और उसकी पत्नी हशीमुनिशा (28) सोमवार रात खाने के बाद फर्श पर बिस्तर बिछा कर सो गए। बताया जा रहा है कि रात करीब तीन बजे किसी सांप इजहार की आंख के पास और हशीमुनिशा के हाथ में काट लिया। कुछ समय बाद दोनों को तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्होंने घर के लोगों को जानकारी दी।परिजन रात में ही सीएचसी लोटन ले गए, जहां से डाॅक्टरों ने मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर भेज दिया। वहां भी डाॅक्टरों ने पति-पत्नी की हालत को खराब देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया।मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और पूरे कस्बे में घटना को लेकर मातम छाया हुआ है। इजहार अहमद व हशीमुनिशा के तीन बच्चे हैं। इसमें लड़कियाें की उम्र तीन और दो साल जबकि लड़का चार साल का है। उनका रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं, बच्चों को रोता हुआ देखकर घर पहुंचने वालों की आंखें नम हो जा रही हैं।ग्रामीणों के अनुसार, दंपती के घर के आसपास खेत है। बारिश के दौरान वहां से सांप निकलकर घर की ओर आने की आशंका है।वहीं, घटना के बाद तहसीलदार के निर्देश पर हल्का लेखपाल मनोज कुमार, अखिलेश यादव व संजय प्रकाश मौके पर पहुंच कर पोस्टमार्टम के लिए आग्रह किया लेकिन परिजन ने इन्कार कर दिया। इसके बाद सूचना पर पहुंचे एसओ ने काफी समझाया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। एसओ लोटन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी मिली थी। परिवार को मनाकर लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।