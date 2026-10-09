Siddharthnagar News: 1263 मूर्तियां होंगी स्थापित, सुरक्षा में तैनात रहेगी पुलिस

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पुलिसकर्मी मूर्तियों का नियमित भ्रमण करने के साथ पूजा समितियों के संपर्क में रहेंगे। वहीं, विसर्जन के दौरान ड्रोन और सीसी कैमरों से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी।पुलिस प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, जिले में हर साल 1263 स्थानों पर दुर्गा मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इनमें कुछ स्थानों पर पहले दिन से मूर्तियां रखी जाती हैं जबकि कुछ जगहों पर तीन या पांच दिनों तक पूजा होती है। यह संबंधित पूजा समितियों की परंपरा और मान्यता पर निर्भर करता है।श्रद्धालु तैयारियों में जुटे हैं तो दूसरी ओर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है।हर मूर्ति की जिम्मेदारी बीट पुलिसकर्मियों को : दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के लिए प्रत्येक मूर्ति स्थल पर पुलिस की निगरानी रहेगी। संबंधित क्षेत्र के बीट दरोगा और सिपाही मूर्ति स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और पूजा समिति के पदाधिकारियों से संपर्क बनाए रखेंगे। किसी तरह के विवाद या तनाव की स्थिति सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाएगी।