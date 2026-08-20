Siddharthnagar News: जूनियर बैडमिंटन के मंडलीय ट्रायल में 10 खिलाड़ी चयनित

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सिद्धार्थनगर। स्पोर्ट्स स्टेडियम सिद्धार्थनगर में आयोजित जिला स्तरीय जूनियर बैडमिंटन चयन/ट्रायल में 10 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को अब 21 अगस्त को क्षेत्रीय खेल कार्यालय, बस्ती में आयोजित होने वाले चयन/ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। जिला खेल कार्यालय ने टीम मैनेजर को खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है।जिला खेल कार्यालय की ओर से क्षेत्रीय खेल कार्यालय, अयोध्या को भेजी गई चयनित सूची में शगुन मिश्रा, अक्षांश सिंह, वैभव गुप्ता, अरनव श्रीवास्तव, प्रतीक मणि त्रिपाठी, राजकमल शर्मा, अनंत सिंह, हर्ष पांडेय, अराहान अकबर और सिद्धांत श्रीवास्तव शामिल हैं। जिला खेल कार्यालय के अनुसार खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय ट्रायल के आधार पर किया गया है। अब मंडलीय स्तर पर होने वाले ट्रायल में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगे की टीम के लिए चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को आधार कार्ड की छायाप्रति समेत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिभाग करना होगा।टीम मैनेजर वैभव गुप्ता ने बताया कि सभी खिलाड़ियों को 21 अगस्त को क्षेत्रीय खेल कार्यालय, बस्ती में होने वाले ट्रायल में प्रतिभाग करना है।