पुलिस के मुताबिक, गोपनीय सूचना के आधार पर लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय दांग की विशेष टीम ने लमही नगरपालिका-5 के रातोडांडा स्थित जस्मिन होटल एंड लॉज में छापा मारा। होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 203 और 204 किराये पर लेकर सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से दो डेस्कटॉप कंप्यूटर, तीन लैपटॉप और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।